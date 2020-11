Desde o início da pandemia já foram confirmados, no país, 264.802 infetados e 3.971 mortes atribuídas à covid-19.

Portugal regista mais 74 mortes por covid-19 e 4.044 novos casos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 74 mortes por covid-19 e 4.044 novos casos.

O Norte concentra mais de metade dos novos infetados (2.258) e a maioria dos óbitos (35). Seguem-se as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.052 novos casos e 26 mortes, do Centro, com mais 490 infetados e 10 mortes, o Algarve, com 126 casos e um óbito, e o Alentejo com 68 novas infeções e duas mortes.

Nas regiões autónomas, registam-se 31 casos nos Açores e 19 na Madeira e nenhuma vítima mortal.

No que respeita aos internamentos, continua a haver nova subida, estando, esta segunda-feira, 3.241 pessoas internadas (mais 90 que na véspera), 498 das quais em cuidados intensivos (mais sete do que ontem).

Registaram-se também 3.908 novos recuperados, elevando para 176.827 o total de pessoas que já recuperaram.

Neste momento, há 84.004 casos ativos, no país, mais 62 que ontem.

