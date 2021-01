Hospitalizações continuam a subir e cuidados intensivos voltam a atingir os 500 internamentos.

Portugal regista mais 73 mortes por covid-19 e 3.384 novos infetados

Ana TOMÁS Hospitalizações continuam a subir e cuidados intensivos voltam a atingir os 500 internamentos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 73 mortes por covid-19 e 3.384 novos infetados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que concentrou a maioria dos novos casos (1.232) e dos óbitos (36), seguindo-se o Norte (1.218 infetados e 17 mortes), o Centro (605 casos positivos e 10 vítimas mortais), o Alentejo (com 155 novos casos e nove óbitos) e o Algarve (com mais 133 infetados e uma morte). Nas regiões autónomas, a Madeira contabilizou 25 novos casos e os Açores 16.

A tendência de subida do número de hospitalizados mantém-se, havendo este domingo 3.044 internados, mais 186 que ontem, entre os quais 500 em cuidados intensivos, mais oito face ao dia anterior.

Registaram-se, por outro lado, mais 2.385 recuperados, elevando o total de pessoas que venceram a doença para 342.535.

Desde o início da pandemia, em Portugal, já foram infetadas pelo SARS-Cov-2 427.254 pessoas, tendo 7.118 morrido de covid-19.

Há atualmente 77.601 casos ativos, mais 926 que ontem.





