Portugal regista mais 73 mortes e 4.788 novos casos de covid-19

Ana TOMÁS O número de óbitos reflete uma subida face ao dia anterior e há também um aumento significativo do número de internados.

Portugal regista este domingo, 22 de novembro, mais 73 mortes por covid-19 e 4.788 novos casos.

O número de óbitos reflete uma subida face ao dia anterior (mais 11 pessoas, por comparação com as 62 vítimas registadas ontem).

Há também um aumento significativo do número de internados. São agora 3.151 o total de hospitalizados por covid-19, mais 126 que ontem, e 491 os internados em cuidados intensivos (mais seis que este sábado).

O Norte continua a ser a região mais pressionada, com 3.091 novos casos e 39 mortos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo com 844 infetados e 20 óbitos e o Centro com 637 e 12 mortes. O Alentejo também registou duas mortes este domingo e mais 122 casos. Já o Algarve e as ilhas não contabilizaram nenhum óbito, somando, ainda assim, novas infeções: 73 no Algarve, 13 na Madeira e 18 nos Açores.

Nas últimas 24 horas houve, por outro lado, mais 3.540 recuperados, elevando o número total daqueles que ultrapassaram a doença para 172.919.

Desde o início da pandemia já foram infetadas, em Portugal, 260.758 pessoas, 3.897 acabaram por morrer da doença.

Há atualmente 83.942 casos ativos no país, mais 1.175 que ontem.





