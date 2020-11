Este sábado regista-se uma descida nos internamentos gerais, mas mantém-se a tendência de subida nos cuidados intensivos.

Portugal regista mais 62 mortes e 6.472 casos de covid-19

Ana TOMÁS

Portugal regista, este sábado, 21 de novembro, mais 62 mortes e 6.472 casos de covid-19, sendo que 4.070 das novas infeções se concentra no Norte.

No que respeita aos óbitos contabilizados nas últimas 24 horas, dividem-se, sobretudo, ente o Norte (24) e Lisboa e Vale do Tejo (23), seguindo-se o Centro com nove, o Alentejo com cinco e o Algarve com um.

Este sábado regista-se uma descida nos internamentos gerais. Estão hospitalizadas 3.025 pessoas, menos 54 que ontem, mas nos cuidados intensivos há mais quatro internamentos, o que eleva para 485 o número total de doentes covid-19 nessas unidades.

Nas últimas 24 horas registaram-se também mais 6.379 recuperados.

Há, atualmente, 82.767 casos ativos no país.

