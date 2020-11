Internamentos voltam a subir nos cuidados normais e nos cuidados intensivos.

Portugal regista mais 61 mortes por covid-19 e 6.489 novos casos

Internamentos voltam a subir nos cuidados normais e nos cuidados intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 61 mortes e 6.489 novos casos de covid-19.

O Norte, que continua a ser a região mais pressionada, concentra 3.630 de infeções e 33 óbitos, no total diário reportado, esta sexta-feira, 20 de novembro, no boletim da Direção-Geral da Saúde. Lisboa e Vale do Tejo surge logo a seguir com 1.805 e 15 mortes. O Centro é a terceira região mais atingida, com 799 casos e 12 óbitos. No Alentejo registaram-se, esta sexta-feira, mais 135 novos casos, e no Algarve foram contabilizados 90 infeções e 1 óbito.

No que respeita aos internamentos, nota-se, este sexta-feira, uma maior subida no número de hospitalizados face aos dias anteriores, quer nos cuidados normais, quer nos cuidados intensivos.

Estão hoje hospitalizadas 3.079 pessoas, mais 62 que ontem, e 481 nos cuidados intensivos, mais 23 que no dia anterior.

Esta sexta-feira registaram-se 5.076 novos recuperados, elevando o número total daqueles que ultrapassaram a doença para 163.000, correspondente a pouco mais de metade do total de pessoas que já foram infetadas, em Portugal, desde que a pandemia começou: 249.498.

A doença da covid-19 já vitimou, até à data, 3.762 pessoas.

Neste momento, estão ativos 82.736 casos no país, mais 1.352 que ontem.

