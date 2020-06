Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país que concentra o maior número de novos casos.

Portugal regista mais 6 mortes por covid-19 e 192 novos casos de infeção

Ana TOMÁS Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país que concentra o maior número de novos casos.

Portugal regista esta segunda-feira, 8 de junho, seis mortes por covid-19 e 192 novos casos de infeção no país, o que representa mais um óbito contabilizado face a domingo, mas uma descida (menos 150) no número de infetados registados nas últimas 24 horas.

Há esta segunda-feira 1603 pessoas a aguardar análise laboratorial (mais 251) e 28.791 sob vigilância (menos 521).

Ao todo já morreram, no país, desde o início da pandemia, 1485 pessoas vítimas de covid-19 e foram confirmados 34.885 infetados.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região portuguesa que concentra o maior número de novos casos, com 149‬ no total de 192 registados hoje. Também nos óbitos esta é a zona que concentra o maior número de novas vítimas, com cinco dos seis casos registados esta segunda-feira.

No que respeita aos recuperados foram contabilizados hoje mais 161‬, levando para 21.156 o tal de pessoas que já ultrapassaram a doença.













