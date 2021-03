Internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos continuam a baixar.

Portugal regista mais 38 mortes por covid-19 e 691 infetados

Ana TOMÁS Internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos continuam a baixar.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 38 mortes por covid-19 e 691 novos infetados. Uma ligeira subida face aos números do dia anterior.



Por outro lado, os internamentos gerais e dos cuidados intensivos continuam a descer, estando, atualmente, hospitalizadas 1.997 pessoas, menos 170 que ontem. Entre estas, 446 permanecem em cuidados intensivos, menos 23 face ao dia anterior.

No que respeita à distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos 255 e 18 mortes, seguindo-se o Norte com 166 infetados e 10 óbitos, o Centro com 73 casos positivos e sete mortes, o Alentejo, com 27 casos positivos e um óbito, e o Algarve, com 11 casos e duas mortes a lamentar.

Nas últimas 24 horas, recuperaram mais 3.230 pessoas, elevando para 723.465 o número total daqueles que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, foram confirmados, em Portugal, 805.647 infetados com o vírus SARS-Cov-2 e 16.389 pessoas morreram vítimas da covid-19. Atualmente, existem 65.793 ativos, menos 2.577 que ontem.





