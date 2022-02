Desde dia 30 de janeiro que o número diário de óbitos não ficava abaixo dos 40. Novos casos e R(t) também descem mas há mais 49 internados que ontem.

Portugal regista mais 36 mortes por covid-19 e 17.019 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 36 mortes por covid-19 e 17.019 novos infetados.

Desde dia 30 de janeiro que o número diário de óbitos não ficava abaixo dos 40 - nesse dia o país contabilizou 29 mortes, mas desde então e até à data a fasquia diária esteve sempre acima das 40 e 50 mortes por covid-19.

No que se refere aos novos casos face ao dia anterior, Portugal tem mais 17.019, com a região Norte a concentrar 7.608 novos infetados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 4.326. Cada uma das regiões registou 11 mortes no total dos 36 óbitos contabilizados no relatório de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A incidência de infeções também desceu para 6.901 casos por 100 mil habitantes, assim como o índice de transmissibilidade (Rt) que é agora de 0,97, abaixo do valor de referência (1).



Apesar destas descidas, há um aumento nas hospitalizações. Atualmente estão internadas 2.560 pessoas, mais 49 do que no domingo, sendo que 178 estão nos cuidados intensivos, menos duas.

Em contrapartida foram dadas como recuperadas 37.646 pessoas, o que eleva para 2.304.585 o total de pessoas que ultrapassaram a doença, num universo de 2.932.990 infetados e 20.258 mortes associadas à covid-19 desde que a pandemia atingiu o país.



Portugal tem neste momento 608.147, menos 20.663 do que no dia anterior.

