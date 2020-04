São agora 854 os mortos desde o início da epidemia no país, nos primeiros dias de março, e 22.797 o total de infetados. O número de recuperados também continua a subir diariamente.

Portugal regista mais 34 mortes por covid-19 e mais 444 infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, esta sexta-feira, 24 de abril, mais 34 mortes por covid-19 e mais 444 infetados, relativamente ao dia anterior.

São agora 854 os mortos desde o início da epidemia no país, nos primeiros dias de março, e 22.797 o total de infetados.

O número de recuperados também continua a subir, correspondendo a 1.228 (mais 27 que esta quinta-feira).

Há 4.377 a aguardar análise laboratorial (mais 329 que ontem) e 29.621 em vigilância pelas autoridades de saúde. Desde dia 1 de janeiro que a Direção-Geral da Saúde registou mais de de 200 mil casos suspeitos (227.393 no total). E 200.219 não se confirmaram.

O número de pessoas internadas baixou, nas últimas 24 horas, para 1068 (menos 27), assim como o de doentes em cuidados intensivos (menos 16).

O Norte continua a registar o maior número de casos, com 491 óbitos e 13.707 infetados, enquanto o Centro se mantém como a segunda região do país em número de mortes por covid-19 (183) e a terceira em casos infetados (3.116). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (160 mortes e 5.277 infetados), Algarve (11 mortes e 320 infetados), Açores (8 mortos e 109 infetados) e Alentejo (1 morto e 183 infetados).

Madeira, com 85 infetados é a única região do país sem mortes associadas ao novo coronavírus.





