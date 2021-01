Número de internamentos em cuidados intensivos ultrapassou os 800, nas últimas 24 horas.

Portugal regista mais 278 mortes por covid-19 e 13.200 novos infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 278 novas mortes por covid-19 e 13.200 infetados, mantendo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo como a mais atingida, nesta fase da pandemia.

Esta área do país, registou cerca de metade das mortes (137) e mais de metade dos novos casos positivos (7.123), do total divulgado hoje.

No Norte, foram contabilizados 3.198 infetados e 70 mortes, seguindo-se o Centro, com 1.842 infetados e 53 óbitos, o Alentejo, com 486 infetados e 14 mortos, e o Algarve, com mais 381 casos e três mortes.

Nas regiões autónomas, a Madeira registou 105 infetados e um óbito e os Açores mais 65 casos.

As hospitalizações continuam sem abrandar. Nas últimas 24 horas, o número de internamentos em cuidados intensivos ultrapassou a barreira dos 800. Estão neste momento internadas nestas unidades 806, mais 24 que ontem, num total de 6.627 hospitalizações por covid-19, mais 62 face ao dia anterior.

No boletim divulgado sexta-feira, o país regista também o número mais alto de recuperados num dia: 11.187. O total de pessoas que ultrapassaram a doença é agora de 504.886.

Desde o início da pandemia, foram confirmados 698.583 infetados com o novo coronavírus, 11.886 dos quais acabaram por morrer.

Atualmente, existem 181.811 casos ativos, mais 1.735 que ontem.

