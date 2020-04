Número total de óbitos, desde o início da epidemia, sobe para 435. Há agora 15472 infetados, o maior aumento de casos num dia.

Portugal regista mais 26 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS

O número de vítimas de covid-19 subiu para 435, com 26 novos casos mortais, registados nas últimas 24 horas. Uma ligeira descida face ao aumento de ontem, quinta-feira, 9 de abril, em que foram contabilizados 29 óbitos.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), o total de infetados subiu para 15472, o que corresponde a mais 1516 casos positivos confirmados, desde a véspera - o maior aumento de casos num dia. Há 4509 a aguardarem resultado laboratorial.

O número de recuperados também subiu, para 235, e quase iguala o número de óbitos diário, com mais 28 pacientes livres da doença, registados entre esta quinta-feira e hoje.

Mortalidade aumenta em Portugal mesmo sem os casos de covid-19 DGS está a analisar números e apela a que as pessoas com doenças crónicas e em situações de urgência não deixem de procurar os cuidados de saúde.

Sem grandes variações, mantém-se a distribuição de casos por regiões: 240 mortes e 8897 infetados, no Norte; 107 mortes e 2197 infetados no Centro; 78 mortes e 3821 infetados, em Lisboa e Vale do Tejo; 8 mortes e 279, no Algarve; 2 mortos nos Açores e 94 infetados.

O Alentejo e a Madeira não registam vítimas mortais, registando 125 e 59, respetivamente.

Quanto ao número de internados, nos totais nacionais, subiu ligeiramente (1179), sendo que nos cuidados intensivos diminuiu pelo segundo dia consecutivo (226).











