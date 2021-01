A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar o maior número de casos.

Portugal regista mais 252 mortes por covid-19 e 6.923 novos infetados

Ana TOMÁS A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar o maior número de casos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 252 mortes por covid-19 e 6.923 novos infetados.

A região mais afetada é Lisboa e Vale do Tejo, que soma 3.111 casos positivos e 113 mortes. Seguem-se o Norte, com 1.975 novos infetados e 54 óbitos, o Centro com 1.043 e 56 mortes, o Alentejo com mais 390 casos e 21 mortos, e o Algarve, com 261 novos infetados e sete vítimas.

As regiões autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 112 casos e uma morte, e mais 31 casos, respetivamente.

No que se refere aos internamentos, continuam a subir, estando neste momento 6.420 pessoas internadas com a doença, mais 303 que ontem. Entre elas 767 estão em cuidados intensivos, mais 25 que ontem.

Nas últimas 24 horas, recuperaram 5.266 pessoas, elevando para 461.757 o total de pessoas que ultrapassaram a doença. Até à data, e desde o início da pandemia, 643.113 foram infetadas com o novo coronavírus e 10.721 morreram.

Atualmente, há 170.635 casos ativos, mais 1.405 que ontem.





