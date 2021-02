Pelo segundo dia consecutivo o número de recuperados ultrapassou o de novos infetados, mas aumentaram os internamentos em cuidados intensivos.

Portugal regista mais 240 mortes por covid-19 e 9.083 infetados

Ana TOMÁS Pelo segundo dia consecutivo o número de recuperados ultrapassou o de novos infetados, mas aumentaram os internamentos em cuidados intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais mais 240 mortes por covid-19 e 9.083 infetados.

Lisboa e Vale do Tejo concentra metade do total diário, com 4.544 novos casos positivos e 130 mortes. Seguem-se o Norte, com 2.365 infetados e 43 óbitos, o Centro, com 1.387 e 46 mortos, o Alentejo com mais 389 infetados e 16 mortes, o Algarve, com mais 267 infetados e quatro óbitos.

Nas regiões autónomas, a Madeira registou 120 infetados e uma morte e os Açores 11 novos casos confirmados.

Pelo segundo dia consecutivo o número de recuperados ultrapassou o de novos infetados. Houve mais 11.218 pessoas a ultrapassar a doença, elevando para 563.174 o total daqueles que venceram a covid-19.

Por outro lado, voltaram a aumentar os internamentos em cuidados intensivos, apesar de ter havido uma nova descida, nas últimas 24 horas, no número geral de hospitalizações devido ao SARS-Cov-2. Há atualmente, 6.684 internados, menos 91 que ontem, mas mais 25 em cuidados intensivos, onde estão agora 877 pessoas hospitalizadas.

Desde o início da pandemia, foram confirmados 740.944 infetados, em Portugal, dos quais 13.257 morreram.

Há agora 164.513 casos ativos, menos 2.375 que ontem.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.