Portugal regista mais 21 mortes por covid-19 e 3.417 novos infetados

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 21 mortes por covid-19 e 3.417 novos infetados.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), a maior parte dos novos casos foi contabilizada na região Norte (1.094), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (1.036), do Centro (799), do Algarve (272) e do Alentejo (74).

Já no que respeita aos óbitos, a maioria (7) registou-se em Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte (6), o Algarve (4), a Madeira (3) e o Centro (1).

Nos Açores, não houve novas vítimas da covid-19 a registar. A região autónoma contabilizou apenas mais 27 infeções, entre ontem e hoje, enquanto a da Madeira confirmou 115 novos casos.

Entre as vítimas mortais mais recentes, 13 tinham idade superior a 80 anos, seis entre 70 e 79 anos e duas entre 60 e 69 anos. Desde o início da crise sanitária e até ao momento, já morreram 18.572 pessoas vítimas da covid-19, em Portugal.



No que respeita aos internamentos, verificou-se uma ligeira descida, nas últimas 24 horas. Há, atualmente, 936 doentes hospitalizados (menos 12 que ontem). Entre eles, 133 estão nos cuidados intensivos (menos dois face ao dia anterior).

Houve também mais 4.969 recuperados, o que eleva para 1.093.264 o total de pessoas que ultrapassaram a doença, num universo de de 1.172.420 infetados confirmados, desde que a pandemia atingiu o país.

Atualmente, existem 60.584 casos ativos, menos 1.573 que no dia anterior.

