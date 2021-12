Registaram-se ainda 2.535 novos casos de infeção. Número de internamentos desceu, nas últimas 24 horas, e há menos 1.199 casos ativos.

Pandemia

Portugal regista mais 21 mortes por covid-19. É o valor mais alto desde março

Ana TOMÁS Registaram-se ainda 2.535 novos casos de infeção. Número de internamentos desceu, nas últimas 24 horas, e há menos 1.199 casos ativos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 21 mortes por covid-19 e 2.535 novos infetados. Não se registavam tantos óbitos por covid-19 no país desde 18 de março desde ano, dia em que também se verificaram 21 mortes.

As regiões com mais casos notificados foram o Norte (841), Lisboa e Vale do Tejo (820) e o Centro (528). Nas restantes regiões, o número de novas infeções ficou abaixo das 200. Já no que respeita o número de óbitos, Lisboa e Vale do Tejo e o Centro foram as regiões que contabilizaram mais mortes devido à covid-19 (5 cada uma), seguindo-se o Algarve (4), o Norte e a Madeira (com 3 cada uma) e o Alentejo com uma.

Entre ontem e hoje, verificou-se uma descida do número de internados. Atualmente, estão 902 doentes hospitalizados com covid-19 (menos 14 que ontem) dos quais 129 estão nos cuidados intensivos (mais uma pessoa face ao dia anterior).

Em contrapartida, nas últimas 24 horas registaram-se 3.713 recuperados, o que eleva para 1.082.421 o número total de pessoas que ultrapassaram a doença, num universo de 1.157.352 casos positivos desde que pandemia chegou ao país. Entre estes, 18.492 perderam a vida para a covid-19.

O país tem agora 56.439 casos ativos, menos 1.199 que ontem.

(com Agência Lusa)





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.