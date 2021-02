Internamentos continuam a descer e já são menos de cinco mil. Há também menos pessoas nos cuidados intensivos

Portugal regista mais 2.856 infetados e 149 mortes por covid-19

Ana TOMÁS Internamentos continuam a descer e já são menos de cinco mil. Há também menos pessoas nos cuidados intensivos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 149 mortes por covid-19 e 2.856 infetados.

Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de metade dos óbitos (80) e dos novos casos (1440), seguindo-se o Norte com 677 infeções e 21 mortes, o Centro com mais 490 casos e 25 vítimas, o Alentejo, com 113 infetados e 12 óbitos, e o Algarve com 70 novos casos e 11 mortes.

Nas regiões autónomas não há vítimas a registar, nas últimas 24 horas, tendo a Madeira contabilizado mais 61 infetados e os Açores mais cinco.

No que respeita aos internamentos, mantém-se a tendência de descida da última semana, sendo já menos de cinco mil aqueles que estão hospitalizados por covid-19. Há também menos pessoas nos cuidados intensivos.

Atualmente, existem 4.850 internados, menos 380 que ontem, estando 803 nos cuidados intensivos, menos 43 face ao dia anterior.

Nas últimas 24 horas, recuperaram mais 8.786 pessoas, elevando para 661.525 o total dos que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, em Portugal, foram confirmados 784.079 infetados e 15.183 mortes por covid-19. Neste momento, o país tem 107.371 casos ativos, menos 6.079 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.