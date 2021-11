Os internamentos em enfermaria aumentaram no último dia.

Relatório diário

Portugal regista 2.897 casos confirmados de covid-19 e 12 mortes

Lusa Os internamentos em enfermaria aumentaram no último dia.

Portugal contabiliza mais 2.897 casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e mais 12 mortes associadas à covid-19, além de um novo aumento do número de internados em enfermaria, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 764 pessoas (mais 56 do que no sábado), das quais 104 em cuidados intensivos (tantas quantas as que estavam no sábado).

Das 12 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Norte, duas no Algarve e quatro na Região Autónoma da Madeira.





