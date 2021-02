O número de casos ativos em Portugal também regista um decréscimo.

Portugal regista mais 196 mortes, valor mais baixo desde 18 de janeiro

Portugal registou hoje 196 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.505 casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.344 pessoas, mais 96 do que no domingo, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 12.

O número de óbitos hoje o valor diário mais baixo desde 18 de janeiro, dia em que se registaram 167 mortes. Também desde 28 de dezembro que Portugal não registava um número de novos casos tão baixo, quando o país teve 2.093 novas infeções diárias, também uma segunda-feira, dia em que habitualmente os valores são mais reduzidos.

Os dados desta segunda revelam ainda que 6.755 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 612.921 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Há oito dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

O número de casos ativos em Portugal também regista um decréscimo. Há 140.644 pessoas com o vírus ativo, menos 4.446 em relação a domingo, e o valor mais baixo desde 19 de janeiro, quando se registavam 135.841.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2. As autoridades de saúde têm em vigilância 180.905 contactos, menos 6.535 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.



