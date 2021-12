Internamentos em enfermaria desceram, mas subiram nos cuidados intensivos.

Portugal regista mais 19 mortes por covid-19 e 5.137 novos infetados

Ana TOMÁS Internamentos em enfermaria desceram, mas subiram nos cuidados intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 19 mortes por covid-19 e 5.137 novos infetados, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a concentrar a maioria dos novos casos (mais 1.902 infetados e mais seis mortes).

Além da zona da capital, o Norte e o Centro, registam mais de mil novos infetados e o segundo e o terceiro maior número de mortes do dia: 1.512 e 1.027 novos casos de infeção e cinco e quatro mortes por covid-19, respetivamente.

O Algarve registou mais 381 infetados mas nenhum óbito, enquanto o Alentejo contabilizou 143 novos casos positivos e duas mortes.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram mais 34 infetados e a Madeira 138 novos infetados e dois óbitos.

As mortes registadas nas últimas 24 horas foram de uma pessoa da faixa etária entre os 30 e os 39 anos, sendo que 14 ocorreram no grupo dos 80 anos ou mais e as restantes se distribuíram pelos grupos etários dos 50 aos 59 (uma), dos 60 aos 69 (uma) e dos 70 aos 79 (duas). Desde o início da pandemia, que já morreram 18.717 pessoas, num total de 1.211.130 pessoas que foram infetadas pelo SARS-CoV-2.



No que respeita aos internamentos, nas últimas 24 horas, houve uma descida no número de hospitalizados em enfermaria e uma subida nos cuidados intensivos. Há atualmente 952 pessoas internadas com covid-19, menos 15 que ontem, das quais 158 estão em unidades de cuidados intensivos, mais oito que nas últimas 24 horas.

Em contrapartida, registaram-se, entre ontem e hoje, mais 3.406 recuperados. Portugal tem, neste momento, 69.672 casos ativos, mais 1.712 que ontem.





