Duplicação de registos na última semana de abril levou à contagem de 422 casos a mais no número total de infetados na região. País totaliza até ao momento 1023 mortos.

Portugal regista mais 16 mortos e revê em baixa número de infetados

Portugal registou este sábado, 2 de maio, mais 16 novos óbitos por covid-19, o que eleva o total de mortos para 1023.

No boletim diário de hoje, o último dia em que o país está sob estado de emergência, a Direção-Geral da Saúde (DGS) corrige, contudo, o número de infetados que estava acima dos casos reais. Segundo o organismo, entre 25 e 30 de abril, houve a deteção de casos contados duas vezes, na região Norte.

"Num conjunto de casos da região Norte, na última semana (desde o dia 25 de abril), os testes informáticos de verificação encontraram 422 casos duplicados que não eram verdadeiros novos casos e sim problemas de integração" no sistema, refere a nota da DGS.



Essa correção é refletida no boletim deste sábado, o que faz baixar o número total de infetados, não só no Norte, como também nos valores gerais do país.

Assim, se ontem se contavam 15.231 casos confirmados no Norte, hoje esse número desce para 14.951, o mesmo acontecendo com os casos suspeitos (que descem de 25.351 para 25.190). Também o total de casos suspeitos é atualizado em função da nova recontagem, que se reflete num aumento de 1459 novos casos.

No que respeita ao número de óbitos, não há qualquer retificação a registar, mantendo-se a distribuição por zonas, com o Norte a registar 585 mortos, e o Centro a ultrapassar novamente Lisboa e Vale do Tejo, com 206 vítimas mortais por comparação com as 205 da região mais a sul. A situação inverte-se no que se se refere ao total de infetados. Enquanto no Centro são 3426 os casos confirmados, em Lisboa e Vale do Tejo são 6047.

O Algarve regista 13 mortes e 331 infetados, seguindo-se nos óbitos, com o mesmo número de fatalidades, os Açores: 13 mortos e 131 infetados.

No Alentejo registam-se 218 casos confirmados de infeção por covid-19 e 1 morto. A Madeira mantém-se nos 86 casos positivos e zero óbitos.

Há 1671 recuperados no país (mais 24 que ontem).





