Portugal regista mais 14 mortes e 1.249 novas infeções por covid-19

Ana TOMÁS

Os números de pandemia continuam a crescer em Portugal. Esta segunda-feira, 12 de outubro, registaram-se, no país, mais 14 mortes e 1.249 novas infeções por covid-19.

O Norte mantém-se como a região do país que concentra mais casos positivos diários, com 602 - quase mais 100 que Lisboa e Vale do Tejo, que aparece em segundo, com 505. Os óbitos também se distribuem por estas duas regiões: oito no Norte e seis em Lisboa e Vele do Tejo.

Esta segunda-feira regista-se também a subida no número de internamentos, com mais 34 hospitalizações em enfermaria, num total de 877, e quatro em cuidados intensivos, num total de 128 internados nestas unidades.

Há ainda 311 novos recuperados, o que eleva para 53.498 o número total dos que ultrapassaram a doença.

Até ao momento, e desde o início da pandemia, foram infetadas, em Portugal, 87.913 pessoas com o novo coronavírus e 2.094 morreram vítimas da covid-19. Há atualmente 32.321 casos ativos no país.

