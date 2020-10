No total e numa altura em que vários hospitais estão a entrar em ruptura, há 843 internadas, 124 em unidades de cuidados intensivos.

Portugal regista mais 13 mortos e 1.090 novos casos

No total e numa altura em que vários hospitais estão a entrar em ruptura, há 843 internadas, 124 em unidades de cuidados intensivos.

Portugal regista, este domingo, 13 mortes relacionadas com a covid-19 e 1.090 novos casos de infeção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número acima dos mil pelo quarto dia consecutivo. Desde o início do surto, já foram identificadas no 86.664 infecções e morreram 2.080 pessoas.

As regiões do Norte e da Grande Lisboa concentram, em conjunto, 87,5% dos casos de covid-19. Mais especificamente, o Norte continua a ser o maior foco de preocupação com 625 novos casos. Lisboa contabiliza 329.

Nas últimas 24 horas, mais 384 foram dadas com recuperadas, subindo para 53.187 o número total de recuperações desde que o primeiro caso foi registado em março.

Entre este sábado e domingo, 12 pessoas deram entrada no hospital. No total e numa altura em que vários hospitais estão a entrar em ruptura, há 843 internadas, 124 em unidades de cuidados intensivos.





com Lusa

