Internamentos voltam a subir. Há, atualmente, 116 doentes nos cuidados intensivos, num total de 833 hospitalizados com covid-19.

Pandemia

Portugal regista mais 11 mortes por covid-19 e 2.907 infetados

Ana TOMÁS Internamentos voltam a subir. Há, atualmente, 116 doentes nos cuidados intensivos, num total de 833 hospitalizados com covid-19.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 11 mortes por covid-19 e 2.907 novos infetados.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), a maior parte dos novos casos foi diagnosticada na zona Norte (964), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (921 casos) e a zona Centro (629). Já no que respeita aos novos óbitos, foram todos registados no continente: cinco em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro e outros dois no Algarve, um no Norte e um no Alentejo.

Entre ontem e hoje, houve mais 24 pessoas internadas com a doença. Estão agora hospitalizados 833 doentes, 116 dos quais em cuidados intensivos (mais cinco, nestas unidades, do que no dia anterior).

Há ainda a assinalar mais 3.693 recuperados, o que eleva para 1.075.237 o total de pessoas que ultrapassaram a doença, num universo acumulado de 1.147.249 infetados desde que a pandemia atingiu o país. Entre estes, 18.441 acabaram por morrer vítimas da covid-19.

Atualmente, Portugal tem 53.571 casos ativos, menos 797 que ontem.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.