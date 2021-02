Internamentos voltaram a descer e estão agora abaixo dos 4000.

Portugal regista mais 105 mortes por covid-19 e 1944 novos casos

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 105 mortes por covid-19 e 1944 novos infetados. Os números de hoje refletem uma descida, face aos do dia anterior.

Também a nível dos internamentos, se mantém a tendência decrescente, sendo agora 3.819 os hospitalizados, menos 318 que ontem. Entre os que estão nos cuidados intensivos, há igualmente uma descida. Existem atualmente 688 pessoas internadas nessas unidades, menos 31 que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos (969) e mortes (56), seguindo-se o Norte, com 489 novos infetados e 20 óbitos, o Centro, com 287 casos e 17 mortes, o Alentejo com 59 infetados e 6 vítimas, e o Algarve com 56 casos e 6 óbitos.

As regiões autónomas não registam qualquer morte associada à covid-19, apresentando mais 68 novos infetados, na Madeira, e 16, nos Açores.

Foram dadas como recuperadas mais 4.401 pessoas, elevando para 687.462 o total dos que já ultrapassaram a covid-19.

Desde o início da pandemia foram confirmados 792.829 infetados e registaram-se 15.754 mortes.

Há, atualmente, 89.613 casos ativos, menos 2.562 que ontem.

