Portugal regista mais 10 mortes por covid-19 e 434 novos casos

Ana TOMÁS As hospitalizações mantêm-se com tendência decrescente, havendo neste momento 743 internados.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 10 mortes por covid-19 e 434 novos infetados. Os valores refletem uma descida no número de óbitos e quase o dobro dos casos face ao dia anterior.

As hospitalizações mantêm-se com tendência decrescente, havendo neste momento 743 internados, menos 28 que ontem, entre os quais 159 em cuidados intensivos, menos seis em comparação com o dia anterior.

Por outro lado, foram contabilizados mais 1.212 recuperados, elevando para 769.086 o total de pessoas que ultrapassaram a covid-19 e contribuindo para baixar o número de casos ativos, que está atualmente nos 32.332, menos 788 que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo com mais novos casos e Norte com mais óbitos

No que respeita à distribuição geográfica das novas infeções e mortes associadas à covid-19, Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a região mais afetada com 157 casos e três mortes. Seguem-se o Norte, com 113 novos infetados e cinco óbitos, o Centro com 58 novos casos e uma morte, o Alentejo com 20 novas infeções e igualmente uma vítima mortal e o Algarve com 28 casos e nenhuma morte a registar.

Açores e Madeira contabilizaram 24 e 34 casos, respetivamente, mas nenhum óbito.

Desde o início da pandemia já morreram, em Portugal, 16.794 pessoas com covid-19 e foram confirmados 818.212 infetados com o vírus SARS-Cov-2.

Portugal apresenta esta semana 81,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes e o Rt, índice que mede a transmissibilidade do vírus, mantém-se abaixo de 1, nos 0,89.







