Covid-19

Portugal regista mais 10.554 infetados e nova subida nos internamentos

Ana TOMÁS Nas últimas 24 horas, morreram 10 pessoas vítimas de covid-19. No total, 19.000 perderam a vida para a covid-19 no país, desde o início da pandemia.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 10 mortes associadas à covid-19 e 10.554 infetados, com as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte a concentrarem 8.353 do total diário. O país tem agora 207.859 casos ativos, mais 4.537 do que no domingo.

No que respeita às mortes ocorridas entre ontem e hoje, três registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Norte, duas no Centro, uma na Madeira e outra nos Açores.

De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), verificou-se também um novo aumento nos internamentos, nas últimas 24 horas.

Atualmente, estão hospitalizadas 1.167 pessoas, mais 86 que no domingo. Entre elas, 147 estão nos cuidados intensivos, menos uma que no dia anterior.

Em contrapartida, houve 6.007 recuperados, o que eleva o total de pessoas que ultrapassaram a covid-19 para 1.207.711. Portugal atingiu esta segunda-feira a barreira das 19.000 mortes por covid-19 desde que a pandemia atingiu o país, num universo acumulado de 1.434.570 infetados.









