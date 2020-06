Um dos casos mortais foi contabilizado no Alentejo, região que tinha até à data de hoje, e desde o início da pandemia, apenas um óbito resultante do novo coronavírus

Portugal regista esta segunda-feira mais três mortes por covid-19

Portugal regista esta segunda-feira, 15 de junho, mais três mortes por covid-19, e mais 346 novos infetados (300 concentrados em Lisboa e Vale do Tejo).

Um dos casos mortais foi contabilizado no Alentejo, região que tinha até à data de hoje, e desde o início da pandemia, apenas um óbito resultante do novo coronavírus. As outras duas mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo.

A média semanal do número de mortes no país tem, ainda assim, vindo a baixar ao longo das últimas semanas, referiu a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa que acompanha a divulgação do boletim epidemiológico diário.

No total, já morreram em Portugal 1520 pessoas com covid-19, desde o começo de março, quando foram detetados os primeiros casos positivos, e 37.036 foram testadas positivamente para a infeção pelo novo coronavírus.

Esta segunda-feira há ainda 1241 pessoas a aguardar análise laboratorial.



De acordo com a ministra da Saúde, Portugal atingiu, no domingo, um milhão de testes realizados ao novo coronavírus. Desses testes, 6,5% tiveram resultados positivos para covid-19.

A ministra destacou também a quantidade de testes que têm sido realizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, referindo que entre maio e junho “foram realizados 4.600 testes por dia, ou seja, mais mil diários do que no mês de abril”.



“Desde há um mês que tem havido um acréscimo do número de testes e temos levado a cabo várias operações de testagem massiva e uma operação de rastreio entre 30 de maio e 06 de junho nos concelhos de amadora, Sintra, Loures, Odivelas e Lisboa e deste esforço intensivo de testes resultou uma melhor identificação dos novos casos e um melhor conhecimento da doença e adequado encaminhamento”, afirmou.



No que respeita ao total de recuperados no país, aumentou para 22.852 casos, com um acréscimo de 183 registados só hoje.

Permanecem internadas 431 pessoas (mais 12 que ontem) e 73 nos cuidados intensivos.

A conferência de imprensa diária do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde para a atualização dos dados da covid-19 deixará de ser diária e passará a decorrer três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.











