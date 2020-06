Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria dos novos casos, com um peso de 86% no total nacional.

Portugal regista descida no número de óbitos mas subida do número de infetados

Ana TOMÁS

Portugal regista este domingo, 28 de junho, uma descida no número de novos óbitos, por covid-19, para metade, face ao último sábado. Morreram três pessoas nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos contabilizados, desde o início da pandemia, para 1564.

Apesar da descida no número de vítimas mortais, o número de novas infeções voltou a subir, este domingo, com 457 novos casos, face aos 323 registados ontem. Há 1511 pessoas a aguardar análise laboratorial, menos 116 que no sábado.

No total, já morreram 1561 pessoas no país, vítimas da doença, e 41.189 foram infetadas com o novo coronavírus.

Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria das novas infeções, com um peso de 86% no total nacional, e dos óbitos, com dois dos três de hoje - o terceiro verificou-se no Alentejo.

Há 458 pessoas internadas, mais 16 que ontem, e 75 nos cuidados intensivos, mais cinco que no sábado.



Desde que foram registados os primeiros casos positivos de covid-19, em Portugal, contabilizou-se um total acumulado de 41.646 infeções, sendo que recuperaram 27.066, desde o início da pandemia 202.





