Bebé de quatro meses é a vítima mais nova a morrer, no país, com o novo coronavírus.

Portugal 2 min.

Portugal regista a primeira morte de uma criança por covid-19

Ana TOMÁS Bebé de quatro meses é a vítima mais nova a morrer, no país, com o novo coronavírus.

Portugal registou esta quarta-feira, 19 de agosto, a primeira morte de uma criança com idade inferior a nove anos, por covid-19, desde o início da pandemia.

Segundo informação da DGS a vítima, uma das duas contabilizadas nas últimas 24 horas, é uma menina e tem "quatro meses" de idade, adiantou a Ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

Apesar de ter sido "qualificada como óbito por covid-19", a governante acrescentou que a criança tinha outras patologias associadas. "Trata-se de um óbito que aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Central e temos depois também a lamentar o falecimento de um indivíduo de género masculino, com 80 anos, no Centro Hospitalar do Barreiro-Montijo", avançou Marta Temido.

Sobre a morte da criança, que estava internada no Hospital Pediátrico, D. Estefânia - hospital de primeira linha no combate à covid-19 - a diretora-geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, acrescentou que a infeção ocorreu por transmissão familiar e que a menina tinha "uma patologia de base muito grave". "Nasceu com uma cardiopatia congénita bastante grave e, obviamente, a situação da covid-19 levou a um agravamento desta patologia e ao aparecimento de uma consequência cardíaca que é muito descrita internacionalmente, e até nacionalmente, nos casos muito graves, que é o aparecimento da miocardite".

Graça Freitas explicou que "a causa final da morte foi um choque séptico, mas esta situação foi classificada, pela codificadora da DGS, mais reputada - porque tem formação dada pela Organização Mundial de Saúde -, como, de facto, um óbito por covid-19".

Esta quarta-feira, Portugal registou mais 253 novos casos de infeção por covid-19, 63% dos quais em Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram também os dois óbitos.

De acordo com a Ministra da Saúde, há atualmente 152 surtos ativos no país e o índice de transmissibilidade (Rt), situa-se em 1,01 - uma ligeira descida face ao último valor, que se situava em 1,04.

Permanecem internadas 329 pessoas, menos sete que ontem, e 35 nos cuidados intensivos, menos três face ao dia anterior.

Nas últimas 24 horas, houve 193 casos de recuperação da doença, elevando o número total de recuperados 40.129.

Desde o início da pandemia foram infetadas 54.701 pessoas com a covid-19, que fez, até à data, 1.786 vítimas mortais, em Portugal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.