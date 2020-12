Portugal registou 2194 novos casos de covid-19 no domingo, o mais baixo desde 20 de outubro.

Portugal regista 90 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, Portugal registou 2194 novos casos de covid-19 e 90 óbitos associados à doença nas últimas 24 horas.



O número diário de novos infetados é o mais baixo desde 20 de outubro. Também o número de casos ativos diminuiu, contando-se 71.012, menos 851 do que no dia anterior.



Atualmente, 3.254 pessoas encontram-se sob cuidados de enfermarias hospitalares, mais 97 do que no dia anterior, e 513 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, sendo que este número se mantém inalterado desde domingo.



Em Portugal, nas últimas 24 horas 2955 foram consideradas curadas da infeção provocada pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já se registaram 274277 doentes recuperados. Mondim de Basto é, atualmente, o concelho onde a situação da covid-19 é mais crítica, com mais casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes.

Mais de um terço dos portugueses não vai vacinar-se Mais de um terço dos portugueses afirmam não querer vacinar-se contra a covid-19 por não acreditarem na eficácia do medicamento que deverá chegar a Portugal em janeiro, segundo um estudo da Eurosondagem.

A região Norte registou 936 infetados, o número mais baixo de novos casos desde 13 de outubro. Esta região representa assim 42,7% dos casos registados nas últimas 24 horas, liderando a lista de novos casos desta segunda-feira. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 777 novos infetados, a região Centro segue-lhe com mais 255 casos positivos e depois o Alentejo, que soma esta segunda-feira mais 101 casos de covid-19. O Algarve contabiliza mais 39 infeções e nos arquipélagos, há mais 62 casos nos Açores e mais 24 na Madeira.

