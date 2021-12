A ministra da Saúde, Marta Temido estima que o país vai chegar a "um recorde de número de casos nos próximos dias", muito devido à nova variante Omicron.

Portugal regista 8.937 novos casos de covid-19. Maior número desde 4 de fevereiro

Portugal regista mais 11 mortes associadas à covid-19 e 8.937 infeções, o maior número de novos casos desde 04 de fevereiro, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de novas infeções registado nas últimas 24 horas é o mais elevado aquela data, quando se registaram 7.914 casos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha alertado para o aumento do número de casos diários e estima que o país vai chegar a "um recorde de número de casos nos próximos dias", muito devido à nova variante Omicron.



Segundo os dados apresentados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, há mais 11 óbitos, três no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte, dois no Algarve e um na Madeira. Não se registaram óbitos nos Açores.

Quanto aos internamentos, há agora 909 pessoas nas enfermarias, mais cinco do que nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos estão agora mais duas pessoas, num total de 155. O R(t) está no 1,07 tanto no Continente como a nível nacional.

Já no que diz respeito à incidência, esta encontra-se nos 579,3 casos de infeção por Sars-CoV-2 a nível nacional e 582,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes no continente.

De acordo com os dados, há mais 5.172 casos ativos e mais 3.687 em vigilância. Nas últimas 24 horas houve ainda mais 3.754 recuperados.

