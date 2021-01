Pelo segundo dia consecutivo, o aumento no número de internados é superior a uma centena.

Portugal regista 78 mortes por covid-19 e 4.369 novos casos

Pelo segundo dia consecutivo, o aumento no número de internados é superior a uma centena.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 78 mortes por covid-19 e 4.369 novos casos.

A maioria dos óbitos (33) ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, onde foram contabilizados 1.437 novos casos. No Norte, o número de infetados foi ligeiramente superior, correspondendo a 1.570, e o de óbitos inferior, com 18 mortes registadas. O Centro é a terceira região com mais novos casos e mortes, 644 infetados e 15 vítimas mortais, seguindo-se o Alentejo, com 383 novos casos e 10 óbitos e o Algarve com mais 188 infetados e uma morte.

Nas regiões autónomas, a Madeira contabilizou 58 casos positivos e um óbito, e os Açores mais 89 infetados.

Os internamentos continuam a subir e pelo segundo dia consecutivo, o aumento no número de doentes hospitalizados foi superior a uma centena. Estão internadas mais 3.171 pessoas, mais 127 que ontem, entre as quais 510 em cuidados intensivos, mais 10 face ao dia anterior.

Esta segunda-feira, foram dados como recuperados 1.884 infetados, o que eleva para 344.419 o total daqueles que já ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, em Portugal, 431.623 pessoas foram infetadas com o SARS-Cov-2, das quais 7.196 morreram da doença associada, a covid-19.

Atualmente, o país tem 80.008 casos ativos, mais 2.407 que ontem.





