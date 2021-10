Sete das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.

Portugal regista 719 novos casos e oito mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais 719 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, oito mortes associadas à covid-19 e uma redução no número de internamentos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje, estão internadas 345 pessoas, menos 11 do que na segunda-feira, das quais 56 em unidades de cuidados intensivos, menos duas nas últimas 24 horas.

Dos óbitos registados dois ocorreram na região de Lisboa, um no Norte, um no Centro e quatro no Alentejo.

