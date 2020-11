Norte continua a ser a região mais pressionada, com 3.161 casos e 39 óbitos.

Portugal regista 67 mortes e mais 5.444 infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 5.444 casos positivos de covid-19 e 67 óbitos.

Os números divulgados esta sexta-feira, 27 de novembro, refletem uma descida em relação aos do dia anterior, em que se registou uma subida, com mais 6.383 casos e 82 mortes contabilizadas.

Apesar da descida desta sexta-feira, a distribuição geográfica das novas infeções mantém-se, com o Norte a ser a região mais pressionada, concentrando 3.161 dos 5.444 novos casos e 39 óbitos, entre os 67 reportados hoje.

Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país mais afetada (1.380 infetados e 15 mortes), seguida do Centro (631 novos casos e oito óbitos), Alentejo (136 casos e duas mortes) e do Algarve (90 novos infetados e três óbitos).

Nas regiões autónomas, não há registo de óbitos, esta sexta-feira, mas há mais 35 infetados nos Açores e 11 na Madeira.

Mantém-se, igualmente, a tendência de subida dos internamentos, havendo hoje mais 16 hospitalizações, o que eleva para 3.208 o número total de internados, 526 dos quais em cuidados intensivos, mais 10 que ontem.

No que respeita a recuperados, são mais 5.502 aqueles que ultrapassaram a doença, um número superior ao de novos infetados. Até à data, e desde o início da pandemia já houve 199.446 recuperados, entre um total de 285.838. Morreram da doença, desde março, 4.276 pessoas.

Atualmente, existem 82.116 casos ativos no país.

