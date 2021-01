Esta segunda-feira, o Governo reúne -se em sede de Conselho de Ministros extraordinário para fazer um balanço dos primeiros dias do confinamento e decidir medidas adicionais de combate à pandemia.

Portugal regista 6.702 novas infeções e 167 mortes por covid-19

Esta segunda-feira, o Governo reúne -se em sede de Conselho de Ministros extraordinário para fazer um balanço dos primeiros dias do confinamento e decidir medidas adicionais de combate à pandemia.

Depois de vários dias acima dos 10 mil casos de infeção, incluindo no fim de semana, Portugal registou nas últimas 24 horas 6.702 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal soma 167 mortes relacionadas com a covid-19, um novo máximo diário de vítimas mortais, ultrapassando os números de divulgados no boletim de sábado (166).

Marcelo diz que Governo não previu terceira vaga da pandemia O Presidente da República admite utilizar a requisição civil de meios de saúde privados caso seja necessário.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos registos de infeção, Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número, tendo-se contado 2643 casos, seguindo-se a região Norte, que contabilizou na terça-feira 2109 infeções. Seguem-se o Centro (1217), o Alentejo (258), o Algarve (239), a Madeira (137) e os Açores (99).



Portugal soma 9028 mortes e 556.503 casos desde o início da pandemia.

Portugal entrou em recolhimento domiciliário e várias atividades voltaram a encerrar esta sexta-feira, 15 de janeiro, à semelhança do que aconteceu em março e abril de 2020.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.