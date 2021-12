Número de infeções é o mais elevado desde 06 de fevereiro, quando foram contabilizados 6.132 contágios.

Portugal regista 5.800 novos casos de covid-19. Número mais alto desde fevereiro

Lusa Número de infeções é o mais elevado desde 06 de fevereiro, quando foram contabilizados 6.132 contágios.

Portugal regista mais 11 mortes associadas à covid-19, mais 5.800 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença, e um aumento nos internamentos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Os novos casos registados nas últimas 24 horas representam o número mais elevado desde 06 de fevereiro, quando foram contabilizados 6.132 contágios.

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 967 pessoas internadas por infeção com SARS-Cov-2, mais 14 do que na terça-feira, das quais 150 estão em unidades de cuidados intensivos (mais oito).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (2.111), seguindo-se a região Norte (1.688), o Centro (1.223), o Algarve (423), o Alentejo (167), a Madeira (148), e os Açores (40).

Das 11 mortes, cinco ocorreram no Norte, três no Centro, uma no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Alentejo.

