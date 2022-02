Nesta segunda-feira, notou-se um aumento dos internamentos em enfermaria.

Relatório diário

Portugal regista 5.789 infeções de covid-19 e 35 mortes nas últimas 24 horas

Nesta segunda-feira, notou-se um aumento dos internamentos em enfermaria.

Portugal registou 5.789 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 35 mortes associadas à covid-19 e um aumento nos internamentos, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário, estão internadas 1.832 pessoas, mais 44 do que no domingo, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 114 pessoas, menos duas, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminui hoje para 475.616, menos 14.243 do que no domingo, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 19.997 pessoas, para um total de 2.696.696 desde o início da pandemia.

