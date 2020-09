É a primeira vez em cinco dias que o país fica abaixo dos 450 casos diários.

Portugal regista 425 novos casos e mais quatro mortes por covid-19 esta terça-feira

Ana TOMÁS É a primeira vez em cinco dias que o país fica abaixo dos 450 casos diários.

Portugal registou esta terça-feira, 15 de setembro, mais quatro mortes por covid-19 e 425 novos casos, o número mais baixo dos últimos cinco dias e menos 188 novas infeções por comparação com as contabilizadas ontem.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo (227) e do Norte (117) concentram mais de metade dos casos das últimas 24 horas, sendo que em relação aos quatro óbitos de hoje, dois foram registados no Norte, um em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve.

O número de internamentos também estabilizou esta terça-feira, por comparação com a subida da última segunda-feira, havendo apenas mais uma pessoa hospitalizada, num total de 478, e uma ligeira descida nos cuidados intensivos - menos duas pessoas num total de 59 internamentos nessas unidades.

Hoje foram ainda dadas como recuperadas mais 177 pessoas, o que eleva para 44.362 o número total daqueles que ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, foram confirmadas em Portugal 65.021 infeções pelo novo coronavírus e 1.875 óbitos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.