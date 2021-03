Números continuam a baixar e os internamentos estão agora pouco acima dos 2000.

Portugal regista 34 mortes por covid-19 e 394 novos casos

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 394 novos infetados e 34 mortes por covid-19, elevando para 16.351 o total de óbitos, na véspera de se completar um ano desde que foram identificados os primeiros casos de covid-19 em Portugal.

Os números continuam a baixar, no país, e os internamentos estão agora nos 2.167, apesar de uma ligeira subida entre ontem e hoje (mais duas hospitalizações). Nos cuidados intensivos há agora 469 pessoas internadas, menos 15 que no dia anterior.

No que se refere à distribuição geográfica dos casos, Alentejo e Algarve não registam nenhuma morte, contabilizando, respetivamente, 15 e 12 novos casos. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada, com mais 238 infetados e 15 mortes, seguindo-se o Norte com 74 casos e nove óbitos, e o Centro, com 27 novos infetados e 10 mortes.

Nas regiões autónomas, os Açores registaram 12 casos e a Madeira 16.

No que se refere aos recuperados, houve mais 1.258 pessoas a serem dadas como curadas, nas últimas 24 horas, elevando para 720.235 o total dos que ultrapassaram a doença e diminuindo a diferença para o número total de infetados confirmados (804.956), desde que a pandemia começou. Há agora 68.370 casos ativos, no país, menos 898 que ontem.





