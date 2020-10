O boletim epidemiológico deste sábado indica que há mais s 1.853 recuperados do que no dia anterior.

Portugal regista 2153 novos casos de covid-19 e mais 13 mortes

Segundo o relatório epidemológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal registou este sábado mais 2153 casos de infecção pelo novo coronavírus, menos 455 do que no dia anterior. Desde o início da pandemia, em março, já se registaram 98 055 casos de covid-19.

Houve ainda a notificação de mais 13 mortes associadas à covid-19, a maior parte dos óbitos ocorreram na região Norte (6). Em Portugal já se registaram 2 162 óbitos associados ao novo coronavírus.

Há quatro dias consecutivos que Portugal notifica mais de dois mil novos casos positivos, valores que nunca haviam sido atingidos no pico da pandemia, em março e abril.

Há, neste momento, 37.974 casos ativos de infeção no país e 52.543 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Das pessoas infetadas, apenas 1.014 estão hospitalizadas, menos uma em relação a sexta-feira. Destas, 148 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos.

Os dados apontam que as hospitalizações têm descido gradualmente desde o início de maio, situação que entretanto mudou em outubro. No entanto, estão ainda longe dos valores máximos atingidos no pico da pandemia, 1.302 pessoas a 16 de abril.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se mais 781 casos positivos do que no sábado e mais cinco mortes. A região Norte conta mais 1 124 infeções e mais 6 óbitos. A região Centro contabiliza mais 149 casos confirmados e zero mortes, seguida pelo Algarve, com mais 47 casos positivos e mais um óbito. No registaram-se mais 42 novos casos e mais uma morte desde sexta-feira.

A Madeira regista mais três casos, contabilizando 320 infeções, sem registo de mortes associadas à covid-19, até ao momento. Na região autónoma dos Açores foram registados sete novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, somando 317 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia.

