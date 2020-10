Norte registou 1.350 dos casos positivos desta sexta-feira, 16 de outubro, e metade dos óbitos. Há 985 recuperados.

Portugal regista 21 óbitos e 2.608 novos casos de infeção

Portugal regista, esta sexta-feira, 16 de outubro, 21 mortes por covid-19, e mais 2.608 novos casos positivos de covid-19.

O país volta a bater um recorde de infeções diárias. No entanto, hoje, apenas 183 pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias, por comparação com as 1.057 do dia anterior.

O Norte continua a registar a maioria dos novos casos, com 1.350 positivos, e metade dos óbitos (10). Lisboa e Vale do Tejo concentra 725 novas infeções e nove mortes, seguindo-se depois o Centro, com dois óbitos e 323 casos.

Esta sexta-feira recuperaram também 985 pessoas, elevando para 56.066 o número de total de recuperados, desde o início da pandemia.

Até à data, em Portugal, houve 95.902 infetadas com o novo coronavírus, e um total de 2.149 mortes. Estão, neste momento, ativos 37.687 casos.









