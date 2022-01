Estão agora mais 139 pessoas hospitalizadas em enfermaria devido à covid-19 e 11 pessoas deram entrada em unidades de cuidados intensivos.

Relatório diário

Portugal com 20.212 infeções de covid-19 e 20 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou 20.212 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, mais 20 mortes associadas à covid-19, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, há mais 150 pessoas internadas, totalizando 1.588 doentes internados (mais 139) em enfermaria e 161 (mais 11) em Unidades de Cuidados Intensivos.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 279.652, mais 5.691 do que no domingo, e recuperaram da doença 14.501 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.361.273.

Das 20 mortes, 10 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Centro, duas no Alentejo, uma na região Norte, outra no Algarve, e uma na Madeira.

