Internamentos subiram em enfermaria e nos cuidados intensivos.

Pandemia

Portugal regista mais 19 mortes por covid-19 e 5.373 infetados

Lusa Internamentos subiram em enfermaria e nos cuidados intensivos.

Portugal regista, este sábado, mais 5.373 casos confirmados de covid-19 e 19 mortes provocadas pela doença e um ligeiro aumento de internados em enfermaria e unidades de cuidados intensivos, adianta o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados oficiais, há hoje mais cinco pessoas internadas em enfermaria, num total de 952 internamentos, e 142 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais cinco do que as registadas na sexta-feira.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 4.205 pessoas e há agora 65.648 casos ativos no país, mais 1.149 face ao dia anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.