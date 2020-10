Neste momento, há 47.493 infeções ativas no país.

Portugal regista 19 mortes e 2577 novos casos

Depois de ter registado o número mais elevado de infeções no sábado, Portugal desce este domingo para os 2 577 novos casos e regista 19 óbitos por covid-19. No total, desde o início da pandemia, morreram 2 316 pessoas e 118 686 foram infetadas.

O balanço da Direção-Geral da Saúde deste domingo dá conta de mais 1 523 casos ativos do vírus em Portugal. No total, há 47 493 infeções ativas no país. Foram também registados mais 1 035 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

