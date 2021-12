Notou-se um aumento ligeiro nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos.

Relatório diário

Portugal regista 18 mortes e 2.752 casos nas últimas 24 horas

Notou-se um aumento ligeiro nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos.

Portugal regista mais 18 mortes associadas à covid-19 e 2.752 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza 943 pessoas internadas, mais 12 do que no domingo, das quais 152 estão em unidades de cuidados intensivos, mais sete nas últimas 24 horas.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registou-se uma morte na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 60 e os 69 anos, cinco entre os 70 e os 79 anos e 11 entre os idosos com mais de 80 anos.

Das 18 mortes, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, quatro no Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde sexta-feira, de 525,5 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 558,5. Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 531,2 casos por 100 mil habitantes para 562,3.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - não registou alterações entre sexta-feira e hoje (1,07) a nível nacional, enquanto no continente passou de 1,07 para 1,06.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

