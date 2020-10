O Norte continua a ser a região mais afetada pelo aumento de infeções, com 713 dos novos casos contabilizados nas últimas 24 horas, mas a maioria dos óbitos de hoje regista-se em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal regista 16 mortes por covid-19 e mais 1.208 infetados

Ana TOMÁS

Portugal regista esta terça-feira, 13 de outubro, mais 16 mortes por covid-19 e 1.208 casos positivos.

O Norte continua a ser a região mais afetada pelo aumento de infeções, com 713 dos novos casos contabilizados nas últimas 24 horas, enquanto Lisboa e Vale do Tejo, que surge em segundo lugar, regista 340 do total diário de infeções. Contudo, é nesta região que se concentra a maioria dos óbitos por covid-19 desta terça-feira, correspondente a 10 mortes em 16. Segue-se o Norte, com cinco, e o Centro, com uma.

O aumento de novos casos tem sido acompanhado de uma subida do número de internamentos, que, nas últimas 24 horas, cresceu para 916 hospitalizações (mais 39 que ontem), 132 em cuidados intensivos (mais quatro que no dia anterior).

Recuperaram, esta terça-feira, mais 549, elevando o total de recuperações da doença para 54.047.

Desde o início da pandemia, em Portugal, já foram infetadas 89.121 pessoas com o novo coronavírus e 2.110 morreu vítima da doença covid-19. Atualmente, estão ativos, no país, 32.964.

