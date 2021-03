Portugal regista 15 mortes e 673 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

O país iniciou na terça-feira, 16 de março, o seu segundo desconfinamento, ao mesmo tempo que outros países voltam a confinar e a apertar o cerco.

Portugal registou hoje 15 mortes relacionadas com a covid-19 e 673 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim da DGS revela que estão internados 856 doentes (menos 99 do que na terça-feira), o número mais baixo desde 11 de outubro, dia que que estavam internadas 843 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem esta quarta-feira 205 doentes (menos oito em relação a terça-feira), o valor mais baixo desde 22 outubro, dia em que Portugal tinha 200 doentes nestas unidades.

O país iniciou na terça-feira, 16 de março, o seu segundo desconfinamento, ao mesmo tempo que outros países voltam a confinar e a apertar o cerco. O recomeço será gradual e por fases para não deitar a perder o esforço feito no primeiro trimestre de 2021 para conter aquela que foi a maior vaga, até à data, que o país enfrentou desde que a pandemia começou.

A única exceção será a Páscoa, altura em que a mobilidade será fortemente condicionada na semana antes da celebração. A reabertura será acompanhada de maior capacidade de testagem e rastreio das autoridades portuguesas, sobretudo quando continuam a aparecer novas variantes do SARS-Cov-2; e numa altura em que Portugal se junta a outros países na suspensão da AstraZeneca, vendo o seu plano de vacinação atrasar.

