Portugal regista 148 mortes por covid-19 e mais 10.698 casos positivos

Ana TOMÁS País voltou a bater, nas últimas 24 horas, o recorde diário de infetados com o SARS-CoV-2.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 148 mortes por covid-19 e mais 10.698 casos positivos.

O país, que volta a entrar em confinamento sexta-feira, continua a bater máximos de contágios diários. O número de casos apresentados esta quinta-feira, 14 de janeiro, ultrapassa o de ontem, dia em que Portugal registou 10.556 infeções e 155 óbitos - mais sete mortes que as divulgadas hoje.

Os hospitais continuam pressionados, com o aumento contínuo dos internamentos por covid-19. Nas últimas 24 horas foram admitidos mais 128 doentes, o que eleva para 4.368 o total de hospitalizações associadas à doença. Desse total, 611 estão em cuidados intensivos, mais 15 face ao dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada, com quase metade dos casos desta quinta-feira: 4.071 infetados e 71 mortes. O Norte surge logo depois, com 3.461 casos e 35 óbitos, seguindo-se o Centro, com mais 2.128 infetados e 29 mortes, o Alentejo, com 520 casos e nove óbitos, e o Algarve, com 400 novos infetados e duas mortes.

A Madeira regista mais 61 infetados e dois óbitos e os Açores 57 casos, mas nenhuma morte associada à covid-19, entre ontem e hoje.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 5.063 pessoas, cerca de metade do número de novos infetados.

Desde o início da pandemia, em Portugal, 517.806 foram contagiadas com o SARS-CoV-2, tendo 8.384 morrido vítimas de covid-19 e 387.607 recuperado da infeção.

Há, atualmente, 121.815 casos ativos, mais 5.487 que ontem.









