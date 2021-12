Portugal também contabiliza mais 2.216 novas infeções, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal regista 14 mortes por covid-19 em 24 horas

Segundo a DGS, aumentou o número de pessoas internadas com a doença nas últimas 24 horas: são 948 (mais 37 do que no domingo) e 135 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (683), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (662), o Centro (480), o Algarve (218) e o Alentejo (50).

Das 14 mortes, cinco ocorreram na região do Algarve, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte e duas na região Centro.

A covid-19 provocou pelo menos 5.253.726 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,13 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.551 pessoas e foram contabilizados 1.169.003 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

