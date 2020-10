Número de novos infetados desceu face a segunda-feira, mas internamentos continuam a aumentar.

Portugal regista 14 mortes por covid-19 e 427 novos casos nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS Número de novos infetados desceu face a segunda-feira, mas internamentos continuam a aumentar.

Portugal regista esta terça-feira, 6 de outubro, mais 14 mortes por covid-19 e 427 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Das 14 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, 10 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte e uma no Centro.

No que respeita ao número de infetados, o Norte volta, esta terça-feira, a superar Lisboa e Vale do Tejo, com 231 dos 427 novos casos, por comparação com os 131 registados nesta última região do país.



Apesar da descida no número de novas infeções, os internamentos continuam a aumentar, havendo, esta terça-feira, mais 31 pessoas hospitalizadas em enfermaria, elevando o total para 732. Nos cuidados intensivos há menos dois internados, que são agora 104 nessas unidades.

Nas últimas 24 horas, recuperaram também 258 pessoas, sendo já 50.712 o total das que ultrapassaram a doença, desde o início da pandemia.

Até à data, Portugal já registou 2.032 mortes associadas à covid-19 e 80.312 casos de infeção, estando esta terça-feira ativos 27.568, mais 155 do que ontem.





